Roberta Siragusa, massacrata con pugni e data a fuoco dall’ex fidanzato: i dettagli choc della sentenza (Di sabato 26 ottobre 2024) “Nessuna giustificazione dunque è possibile per il ventiduenne, che non ha mai confessato, mostrato segni di resipiscenza né tantomeno chiesto perdono ai familiari della vittima. Morreale ha anzi insistito nella sua tesi del suicidio della ragazza, pentita di averlo tradito e pronta a darsi fuoco dopo l’ennesima lite con lui”. E’ uno dei passaggi salienti della sentenza che ha condannato all’ergastolo l’assassino di Roberta Siragusa. I giudici hanno pubblicato le motivazioni che tratteggiano il profilo di Pietro Morreale, che il 21 gennaio del 2021 ha ucciso l’ex fidanzata 17enne a Caccamo, centro della provincia di Palermo. Un omicidio sconvolgente, brutale: il condannato ha prima colpito la ragazza con violenza al capo e poi le ha dato fuoco mentre era ancora viva, per poi cercare di occultare i resti. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) “Nessuna giustificazione dunque è possibile per il ventiduenne, che non ha mai confessato, mostrato segni di resipiscenza né tantomeno chiesto perdono ai familiarivittima. Morreale ha anzi insistito nella sua tesi del suicidioragazza, pentita di averlo tradito e pronta a darsidopo l’ennesima lite con lui”. E’ uno dei passaggi salientiche ha condannato all’ergastolo l’assassino di. I giudici hanno pubblicato le motivazioni che tratteggiano il profilo di Pietro Morreale, che il 21 gennaio del 2021 ha ucciso l’ex fidanzata 17enne a Caccamo, centroprovincia di Palermo. Un omicidio sconvolgente, brutale: il condannato ha prima colpito la ragazza con violenza al capo e poi le ha datomentre era ancora viva, per poi cercare di occultare i resti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roberta Siragusa - “prima della morte subì 33 aggressioni” : il fidanzato condannato all’ergastolo - L’ergastolo di Pietro Morreale, il giovane condannato per l’omicidio della fidanzata Roberta Siragusa, è ora definitivamente confermato. Roberta, brutalmente aggredita e dato fuoco, ha perso la vita nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021 a ... (Thesocialpost.it)

In un anno Roberta Siragusa subì 33 aggressioni da Morreale : “La bruciò viva poi giocò alla play con l’amico” - In un anno, Roberta Siragusa avrebbe subito 33 aggressioni fisiche da parte di Pietro Morreale, il fidanzato condannato in via definitiva per il femminicidio della 17enne avvenuto nel gennaio 2021. Dopo aver picchiato e dato fuoco al corpo della ... (Fanpage.it)