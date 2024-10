Rapina alla stazione . Una coppia di minorenni finisce subito in manette (Di sabato 26 ottobre 2024) MORBEGNO Erano circa le 10 e quell’ora sarebbero dovuti essere in classe i due minori – un sedicenne armato di coltello e la sua complice - che ieri alla stazione di Morbegno hanno Rapinato un uomo che stava aspettando il treno. Di fronte alla lama il viaggiatore ha consegnato loro una piccola somma di denaro, ma qualcosa nei loro movimenti evidentemente deve avere insospettito alcuni testimoni che hanno prontamente avvisato i Carabinieri, giunti sul posto dopo pochi minuti. I due ragazzi – entrambi italiani, aspetto da normalissimi studenti, jeans e piumino - hanno tentato invano di dileguarsi, ma i militari sono riusciti a bloccarli, ammanettarli e portarli nella caserma provinciale dell’Arma, con l’ausilio della squadra del Norm. Qui sono stati identificati e al momento sono in stato di fermo. Ilgiorno.it - Rapina alla stazione . Una coppia di minorenni finisce subito in manette Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) MORBEGNO Erano circa le 10 e quell’ora sarebbero dovuti essere in classe i due minori – un sedicenne armato di coltello e la sua complice - che ieridi Morbegno hannoto un uomo che stava aspettando il treno. Di frontelama il viaggiatore ha consegnato loro una piccola somma di denaro, ma qualcosa nei loro movimenti evidentemente deve avere insospettito alcuni testimoni che hanno prontamente avvisato i Carabinieri, giunti sul posto dopo pochi minuti. I due ragazzi – entrambi italiani, aspetto da normalissimi studenti, jeans e piumino - hanno tentato invano di dileguarsi, ma i militari sono riusciti a bloccarli, ammanettarli e portarli nella caserma provinciale dell’Arma, con l’ausilio della squadra del Norm. Qui sono stati identificati e al momento sono in stato di fermo.

