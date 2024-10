Anteprima24.it - Puc, interrogazione di Picariello: “Spese del passato, opportuno fare luce”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere Antonioha protocollato unaa risposta scritta indirizzata all’assessore all’Urbanistica Mariagrazia Chiusolo. “E’ giusto conoscere senz’altro l’attuale stato delle cose, ma anche ciò che è stato fatto in. Ho appreso, da interlocuzioni informali, che inci sarebbero stateabnormi come ad esempio più di 77mila euro per copisteria. E’ giustoin Consiglio”, spiega. Di seguito il testo dell’: Premesso che: – l’Amministrazione Mastella sta procedendo ad una revisione del sistema portante dell’assetto urbanistico cittadino adeguandolo ai canoni della Legge n. 5/2024, che ha introdotto una nuova concezione di pianificazione e che ha modificato anche l’aspetto procedurale di approvazione dei piani urbanistici comunali.