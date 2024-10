Gaeta.it - Protesta a Palazzo San Giacomo: cittadini e ambientalisti si uniscono per il verde urbano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importantesi è svolta questa mattina all’ingresso diSan, ubicato nel cuore della città. Oltre 200 partecipanti, tra cui rappresentanti di associazioni e comitati, si sono riuniti per esprimere il loro dissenso nei confronti dell’amministrazione comunale. La manifestazione ha messo in luce un tema cruciale: la mancanza di una strategia politica efficace per la cura e la valorizzazione degli spazi verdi. La mancanza di visione politica sulNonostante l’assenza del sindaco, che era stato invitato a un incontro con i manifestanti, il clima diè stato palpabile. I partecipanti hanno alzato la voce contro quello che considerano un evidente disinteresse da parte delle autorità locali verso le problematiche legate agli spazi verdi.