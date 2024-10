.com - Promozione / Jesina, altre tre gol e la vetta si avvicina

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) I gol, tutti nella ripresa: Cordella ed una doppietta di Borocci. Il gol della bandiera porta la firma di Tatò F. VALLESINA, 26 ottobre 2024 – Marcia a suon di gol latargata Omiccioli. Sul difficile campo del Vismara i leoncelli vanno a segno tre volte e sempre nella ripresa. Ad iniziare le danze Cordella al 15? e poi una doppietta di Borocci al 18? e 23?. Prima del vantaggio jesino comunque i padroni di casa avevano sprecano due occasioni che avrebbero forse modificato il risultato dell’intera partita. Nella prima azione Tatò Fr. sotto porta arriva in ritardo su passaggio corto di Mancini ma non colpisce e nel minuto successivo Balleroni tira violentemente dalla distanza: Gasparoni ribatte e rimane a terra ma Mancini non inquadra lo specchio della porta e fallisce il vantaggio. La squadra di casa realizza il gol della bandera con Tatò F.