Probabili formazioni Lecce-Hellas Verona: decima giornata Serie A 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Lecce-Hellas Verona, match della decima giornata di Serie A 2024/2025, in programma alle 18:30 di martedì 29 ottobre nella cornice dello stadio Via del Mare. Le due squadre hanno voglia di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Grande curiosità per le scelte dei due tecnici, che dovranno comunque monitorare la situazione in infermeria dopo gli ultimi impegni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal fischio d’inizio. Lecce – Gallo torna titolare dopo la squalifica. Coulibaly, Ramadani e Pierret potrebbero agire dal 1? a centrocampo. Banda con Krstovic in attacco. Hellas Verona – Tengstedt e Mosquera in attacco. Suslov e Lazovic a supporto. Belahyane intoccabile in cabina di regia e con lui dovrebbe esserci Serdar. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ledi, match delladi, in programma alle 18:30 di martedì 29 ottobre nella cornice dello stadio Via del Mare. Le due squadre hanno voglia di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Grande curiosità per le scelte dei due tecnici, che dovranno comunque monitorare la situazione in infermeria dopo gli ultimi impegni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal fischio d’inizio.– Gallo torna titolare dopo la squalifica. Coulibaly, Ramadani e Pierret potrebbero agire dal 1? a centrocampo. Banda con Krstovic in attacco.– Tengstedt e Mosquera in attacco. Suslov e Lazovic a supporto. Belahyane intoccabile in cabina di regia e con lui dovrebbe esserci Serdar.

