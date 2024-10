Ilrestodelcarlino.it - Polemica sul controllo delle ztl: "Telecamere solo contro i crimini"

(Di sabato 26 ottobre 2024) La notizia dell’aumento del numero dideputate a presidiare coi loro occhi elettronici i varchizone a traffico limitato nel centro storico di Cesena e che entreranno in funzione entro la fine dell’anno, ha riacceso la discussione su un tema estremamente sentito e che continua a dividere la comunità. Se da una parte c’è infatti chi rivendica il piacere di vivere in aree molto poco frequentate dalle vetture, dall’altra c’è chi replica citando l’importanza di poter accedere a negozi, pubblici esercizi, ma anche centri medici e farmacie, senza dover temere sanzioni. In particolare nella zona di corso Ubaldo Comandini i riflettori si sono accesi sulla nuova telecamera collocata all’ingresso di Porta Santi. Le disposizioni che riguardano gli accessi, sono in vigore già da mesi, quello che farà la differenza ora sarà l’ineluttabile sguardo elettronico.