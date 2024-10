Perché Israele ha attaccato l'Iran? Raid ?soft? per evitare una guerra totale e la vendetta per il 1° ottobre (Di sabato 26 ottobre 2024) Israele ha lanciato un pesante attacco aereo contro l?Iran nella notte, colpendo vari obiettivi strategici, tra cui impianti di produzione missilistica e sistemi di difesa aerea. Una Ilmessaggero.it - Perché Israele ha attaccato l'Iran? Raid ?soft? per evitare una guerra totale e la vendetta per il 1° ottobre Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha lanciato un pesante attacco aereo contro l?nella notte, colpendo vari obiettivi strategici, tra cui impianti di produzione missilistica e sistemi di difesa aerea. Una

Questa notte Israele ha attaccato obbiettivi militari in Iran - Alle 01.34 della scorsa notte Israele ha attaccato obbiettivi militari in Iran: «In risposta a mesi di continui attacchi dal regime iraniano contro lo Stato di Israele, sono in corso bombardamenti mirati su obiettivi militari in Iran da parte delle ... (Panorama.it)

Israele ha attaccato delle basi militari iraniane - Israele ha annunciato sabato di aver effettuato attacchi “precisi e mirati” in Iran in risposta all’attacco del 1 ottobre, prendendo di mira in particolare basi militari. Leggi (Internazionale.it)

