Formiche.net - Per Trieste un ruolo centrale nell’Indo-Mediterraneo. Il messaggio di Meloni

(Di sabato 26 ottobre 2024)“è al centro di snodi strategici e può ambire a diventare una grande piattaforma logistica proiettata sull’Adriatico, e dunque dele non solo”. È un passaggio delinviato da Giorgia, presidente del Consiglio, per i 70 anni del ritorno della città all’Italia e letto nel corso della cerimonia di alzabandiera questa mattina in piazza Unità d’Italia. “non è più la città della periferia d’Italia e dell’Europa, ma è al centro di un’Europa radicata in una comune identità fatta di radici, libertà, democrazia, lavoro e opportunità”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. Che ha parlato delle “grandi prospettive di crescita” di“che potrebbero arrivare dallo sviluppo del corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, a cui l’Italia ha contribuito a dare vita in ambito G20”.