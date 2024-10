Parma-Empoli, D’Aversa: “Loro forti. Dobbiamo stare molto attenti” (Di sabato 26 ottobre 2024) Parma-Empoli, D’Aversa: “Loro forti. Dobbiamo stare molto attenti” Parma-Empoli allo stadio Tardini domenica 27 ottobre alle ore 12.30. Partita valida per la nona giornata del campionato di serie A diretta da Federico La Penna di Roma 1. Assistenti Alessandro Giallatini di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2. Alessandro Prontera di Bologna il IV ufficiale. Valerio Marini di Roma 1 il Var e Giacomo Camplone di Pescara l’Avar. Empoli di Roberto D’Aversa, ex tecnico del Parma, a quota 10 punti, reduce dal ko con applausi per la prestazione con Lazio e Napoli dopo le prime sei giornate imbattuta. Parma di Fabio Pecchia a quota 7 punti reduce dai pareggi con Como e Bologna. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 26 ottobre 2024): “allo stadio Tardini domenica 27 ottobre alle ore 12.30. Partita valida per la nona giornata del campionato di serie A diretta da Federico La Penna di Roma 1. Assistenti Alessandro Giallatini di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2. Alessandro Prontera di Bologna il IV ufficiale. Valerio Marini di Roma 1 il Var e Giacomo Camplone di Pescara l’Avar.di Roberto, ex tecnico del, a quota 10 punti, reduce dal ko con applausi per la prestazione con Lazio e Napoli dopo le prime sei giornate imbattuta.di Fabio Pecchia a quota 7 punti reduce dai pareggi con Como e Bologna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli - D’Aversa : «Buone prestazioni nonostante i risultati. Mi aspetto questo match» - Le dichiarazioni in conferenza stampa di D’Aversa in vista della sfida di Serie A tra Parma ed Empoli. Ecco le parole dell’allenatore Ecco le dichiarazioni dell’allenatore D’Aversa in vista del match in Serie A sulla sfida tra Parma ed Empoli. Le ... (Calcionews24.com)

Parma-Empoli - una partita di cuore. Anche D’Aversa è un ex della sfida - di Simone Cioni EMPOLI L’ultimo allenamento di questa mattina al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena scioglierà probabilmente le ultime riserve sulla disponibilità o meno di Maleh, Zurkowski e Pellegri per la trasferta di ... (Sport.quotidiano.net)

Empoli - Ekong sicuro : «Dobbiamo riscattarci contro quella squadra. Su D’Aversa…» - Emmanuel Ekong, attaccante dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla situazione della squadra azzurra Emmanuel Ekong, attaccante dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a La Nazione: tra la sfida contro il Parma ... (Calcionews24.com)

Empoli - cosa è successo all’allenatore Roberto D’Aversa? - Cosa è successo a Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli? Questa la domanda che si pongono tifosi o semplici appassionati dopo che il tecnico non aveva parlato nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli e non è poi ... (Sportface.it)