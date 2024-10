Pagelle Napoli Lecce, TOP e FLOP del match di Serie A (Di sabato 26 ottobre 2024) I top e FLOP ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A: Pagelle Napoli Lecce I TOP e i FLOP del match valido per l’attuale giornata del campionato di Serie A 2024/2025: Pagelle Napoli Lecce. I TOP Nel Napoli brilla McTominay: la mossa di Conte di avvicinarlo a Lukaku, per disegnare un 4-2-3-1, riesce fino Calcionews24.com - Pagelle Napoli Lecce, TOP e FLOP del match di Serie A Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) I top eai protagonisti delvalido per la 9ª giornata del campionato diA:I TOP e idelvalido per l’attuale giornata del campionato diA 2024/2025:. I TOP Nelbrilla McTominay: la mossa di Conte di avvicinarlo a Lukaku, per disegnare un 4-2-3-1, riesce fino

Napoli-Lecce - rigore non dato su Politano - per Marelli il contatto di Banda è negligente - Il Napoli batte il Lecce con un rete del capitano Di Lorenzo, ma nel corso della gara ci sono state grandi proteste del Napoli per un mancato rigore concesso dall’arbitro Tremolada per un netto fallo di Banda che interviene in ritardo su Politano. ... (Ilnapolista.it)

Napoli conquista una vittoria fondamentale contro Lecce al Diego Armando Maradona - Facebook WhatsApp Twitter Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, continua a dimostrare la sua forza nel campionato di Serie A, aggiudicandosi un’importante vittoria contro il Lecce grazie a un gol decisivo di Giovanni Di Lorenzo. La ... (Gaeta.it)

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-LECCE 1-0 : Di Lorenzo eroe - Conte mantiene il primato - Voti, pagelle e tabellino di Napoli-Lecce, match al Maradona valido per la nona giornata di Serie A Il Napoli conquista un’altra vittoria senza subire reti e Antonio Conte lancia un segnale a tutto il campionato. Il Lecce resiste, frena Lukaku, ma ... (Calciomercato.it)

Il Napoli vince ancora e prova la fuga : Lecce piegato da Di Lorenzo - Partita non facile per il Napoli capolista, che fatica ma alla fine risolve la pratica Lecce per 1-0: decisivo il gol di Di Lorenzo, gli azzurri provano la fuga A lungo, il Napoli ha faticato, ancora una volta. Come avvenuto già diverse volte ... (Calciomercato.it)