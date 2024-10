Non c’è nulla di intimo nell’«intimare», spiega l’Accademia della Crusca (Di sabato 26 ottobre 2024) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni quesiti giunti alla redazione chiedono di far luce sulle costruzioni del verbo intimare. Risposta Chiariamo innanzitutto che si tratta di una voce colta, derivante dal tardo latino intimare, letteralmente ‘far entrare nell’interno (lat. intimus)’. Il verbo si trova usato nel Codice di Giustiniano con il valore di ‘far conoscere, notificare’. Questo significato passa all’italiano antico: nelle Prediche di Giordano da Pisa (inizio XIV sec.) si legge “Laonde fu loro dal Profeta intimato il giorno della desolazione” (cfr. Tommaseo-Bellini). Il verbo assume presto un significato più imperioso: “intimare la guerra a qualcuno” nelle Storie di Francesco Guicciardini (prima metà del XVI sec.) vuol dire ‘dichiarargli guerra’. Linkiesta.it - Non c’è nulla di intimo nell’«intimare», spiega l’Accademia della Crusca Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tratto dalAlcuni quesiti giunti alla redazione chiedono di far luce sulle costruzioni del verbo intimare. Risposta Chiariamo innanzitutto che si tratta di una voce colta, derivante dal tardo latino intimare, letteralmente ‘far entrare nell’interno (lat. intimus)’. Il verbo si trova usato nel Codice di Giustiniano con il valore di ‘far conoscere, notificare’. Questo significato passa all’italiano antico: nelle Prediche di Giordano da Pisa (inizio XIV sec.) si legge “Laonde fu loro dal Profeta intimato il giornodesolazione” (cfr. Tommaseo-Bellini). Il verbo assume presto un significato più imperioso: “intimare la guerra a qualcuno” nelle Storie di Francesco Guicciardini (prima metà del XVI sec.) vuol dire ‘dichiarargli guerra’.

