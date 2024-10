Neoassunti da GM24 concorso PNRR possono rinviare l’abilitazione al prossimo anno? Avranno un altro contratto al 31 agosto? (Di sabato 26 ottobre 2024) I vincitori di concorso PNRR non abilitati sono assunti dapprima a tempo determinato e, dopo il conseguimento dell'abilitazione, a tempo indeterminato. Si può rinviare l'abilitazione? L'articolo Neoassunti da GM24 concorso PNRR possono rinviare l’abilitazione al prossimo anno? Avranno un altro contratto al 31 agosto? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I vincitori dinon abilitati sono assunti dapprima a tempo determinato e, dopo il conseguimento dell'abilitazione, a tempo indeterminato. Si puòl'abilitazione? L'articolodaal? Avrunal 31? .

