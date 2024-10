Metropolitanmagazine.it - Nastri natalizi e decorazioni: tutorial per chi ama il fai da te

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dì addio allenoiose e sempre uguali: quest’anno con ipotrai creare addobbi homemade super originali, che renderanno la tua casa e i tuoi regali più creativi che mai! Centrotavola, soprammobili, ornamenti per l’albero, ghirlande, ma anche pacchetti regalo e cartoline: basta la giusta dose di creatività e i materiali perfetti per ottenere un risultato che lascerà i tuoi ospiti senza parole. E a proposito di materiali, abbiamo riunito i DIY lover della redazione e testato per i lettori diverse proposte, selezionando i migliori brand che vendononi online.