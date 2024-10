Terzotemponapoli.com - Napoli-Lecce 1-0 Gli Azzurri provano la fuga

(Di sabato 26 ottobre 2024)1-0 Cronaca e tabellino della partita CRONACA La capolistaospita il. Due novità per Conte davanti: ci sono Neres e Ngonge dal 1? ad affiancare Lukaku. Gilmour al posto di Lobotka, mentre in porta torna Meret. NelBanda la spunta su Tete Morente in attacco. Al 26? Di Lorenzo sblocca la partita, ma il Var annulla per fuorigioco. Nessun gol, ma diverse occasioni nel primo tempo al Maradona. Dopo due tentativi poco pericolosi delle novità Neres e Ngonge, ilpassa con Di Lorenzo, ma il Var annulla per fuorigioco. Nel finale una doppia clamorosa chance per ilda corner (con Baschirotto prima e Gaspar poi) e un nuovo tiro insidioso di Ngonge. Nella ripresa ilspinge per sbloccare. il risultato. Arrivano i cambi di Antonio Conte che danno subito i risultati: Al 73º Rete di Di Lorenzo.