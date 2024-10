MotoGP, GP Thailandia 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Bagnaia e Bastianini davanti a tutti (Di sabato 26 ottobre 2024) I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del GP di Thailandia 2024, valido come diciottesimo round della stagione di MotoGP. A Buriram è Francesco Bagnaia a prendersi la pole position davanti al compagno di scuderia Enea Bastianini, con i due piloti ufficiali della Ducati che sono anche gli unici a scendere sotto il muro dell’1:29.000. A completare la prima fila è il leader della classifica iridata, Jorge Martin, mentre in seconda ecco Marco Bezzecchi, Marc Marquez e un sorprendente Fabio Quartararo, con una griglia che vede il quarto e l’ottavo pilota (Fabio Di Giannantonio) separati da appena 111 millesimi. Tra i big, da segnalare le difficoltà avute da Aleix Espargaro, solo quattordicesimo con l’Aprilia. griglia DI partenza GP Thailandia PRIMA FILA 1. Bagnaia (Ducati) 2. Bastianini (Ducati) 3. Martin (Ducati) SECONDA FILA 4. Bezzecchi (Ducati) 5. M. Marquez (Ducati) 6. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Idellee ladidel GP di, valido come diciottesimo round della stagione di. A Buriram è Francescoa prendersi la pole positional compagno di scuderia Enea, con i due piloti ufficiali della Ducati che sono anche gli unici a scendere sotto il muro dell’1:29.000. A completare la prima fila è il leader della classifica iridata, Jorge Martin, mentre in seconda ecco Marco Bezzecchi, Marc Marquez e un sorprendente Fabio Quartararo, con unache vede il quarto e l’ottavo pilota (Fabio Di Giannantonio) separati da appena 111 millesimi. Tra i big, da segnalare le difficoltà avute da Aleix Espargaro, solo quattordicesimo con l’Aprilia.DIGPPRIMA FILA 1.(Ducati) 2.(Ducati) 3. Martin (Ducati) SECONDA FILA 4. Bezzecchi (Ducati) 5. M. Marquez (Ducati) 6.

