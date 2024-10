Monte Castello, appaltati i lavori del centro storico (Di sabato 26 ottobre 2024) La scorsa settimana sono stati aggiudicati dalla stazione unica appaltante i lavori relativi alla manutenzione straordinaria di via Rossini e piazza della Libertà nel centro storico di Monte Castello, importante frazione di Mercato Saraceno. Il costo dell’intervento è di 460mila euro, di cui 350mila da fondi regionali Atuss (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e 110mila euro da risorse comunali. I lavori saranno eseguiti dalla Co.i.r. Consorzio Imprese Romagnole, con l’impresa Mattei di Verucchio, esecutrice delle opere che inizieranno nei primi mesi del 2025. Ilrestodelcarlino.it - Monte Castello, appaltati i lavori del centro storico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La scorsa settimana sono stati aggiudicati dalla stazione unica appaltante irelativi alla manutenzione straordinaria di via Rossini e piazza della Libertà neldi, importante frazione di Mercato Saraceno. Il costo dell’intervento è di 460mila euro, di cui 350mila da fondi regionali Atuss (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e 110mila euro da risorse comunali. Isaranno eseguiti dalla Co.i.r. Consorzio Imprese Romagnole, con l’impresa Mattei di Verucchio, esecutrice delle opere che inizieranno nei primi mesi del 2025.

