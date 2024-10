Tg24.sky.it - Meteo, nuova ondata di maltempo e allerta in 5 regioni: le previsioni del 27 ottobre

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non si ferma il forteche, nelle ultime ore, ha colpito il Nord-Ovest, causando frane e allagamenti in diverse aree della Toscana e della Liguria. Anche la giornata di domani, domenica 27, sarà caratterizzata da forti precipitazioni soprattutto sulledi Liguria e Piemonte, a rischio alluvioni. Scatta l', quindi, in Liguria e Piemonte, poi anche in Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna. Migliora decisamente in Lombardia, mentre sulle altre zone del Nord si registreranno nubi irregolari. Tempo stabile in tutte le altre