Medioriente Israele attacca l’Iran che promette vendetta

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’atteso e promesso attacco di rappresaglia dinei confronti delè arrivato. Nella notte fra venerdì e sabato lo Stato ebraico ha bombardato la Repubblica islamica con una serie di attacchi aerei in risposta alla raffica di missili balistici lanciata dallo scorso 1° ottobre. Le forze armate hanno preso di mira siti militari nelle province di Ilam, Khuzestan e Teheran, nella fattispecie “impianti di fabbricazione di armi utilizzati per produrre i missili”. Risparmiati invece gli impianti nucleari e le installazioni petrolifere, che inizialmente erano stati considerati come possibili obiettivi.Il portavoce delle forze armate israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha parlato di un’operazione “ampia, mirata e precisa” e ha invitatoa non “commettere l’errore” di iniziare una nuova escalation, “altrimenti saremo obbligati a rispondere”.