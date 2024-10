Manuel Agnelli contro Paola Iezzi: “Parlare male delle donne non è una figata”. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di X Factor (Di sabato 26 ottobre 2024) La prima puntata dei Live di X Factor ha già acceso il fuoco della competizione, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i giudici. L’episodio più discusso della serata del 24 ottobre ha avuto come protagonisti Manuel Agnelli e Paola Iezzi, in un acceso scambio di opinioni scaturito dall’esibizione di Pablo Murphy. Il giovane cantante, uno dei concorrenti seguiti da Iezzi, ha portato sul palco un’interpretazione personale di “We Are Never Ever Getting Back Together” di Taylor Swift, introducendo anche delle barre in italiano che, con ironia, raccontano la sua difficoltà a “liberarsi” di un’ex. “E niente, ci siamo lasciati al liceo ma lei mi continua a chiamare e chiamare, come glielo dico che non torneremo mai insieme?”, ha cantato Murphy, spostando però l’accento su un tono più maschilista e leggero che ha fatto storcere il naso a Manuel Agnelli. Ilfattoquotidiano.it - Manuel Agnelli contro Paola Iezzi: “Parlare male delle donne non è una figata”. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di X Factor Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La primadei Live di Xha già acceso il fuoco della competizione, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i giudici. L’episodio più discusso della serata del 24 ottobre ha avuto come protagonisti, in un acceso scambio di opinioni scaturito dall’esibizione di Pablo Murphy. Il giovane cantante, uno dei concorrenti seguiti da, ha portato sul palco un’interpretazione personale di “We Are Never Ever Getting Back Together” di Taylor Swift, introducendo anchebarre in italiano che, con ironia, raccontano la sua difficoltà a “liberarsi” di un’ex. “E niente, ci siamo lasciati al liceo ma lei mi continua a chiamare e chiamare, come glielo dico che non torneremo mai insieme?”, ha cantato Murphy, spostando però l’accento su un tono più maschilista e leggero che ha fatto storcere il naso a

