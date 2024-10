Mala movida, Gualtieri rinnova l'ordinanza anti minimarket . Tutti i quartieri interessati (Di sabato 26 ottobre 2024) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha rinnovato fino all’11 gennaio 2026 l’ordinanza anti Mala movida o, se vogliamo, “anti minimarket”. Un documento che dispone la chiusura, nelle ore serali, di tutte quelle attività di vicinato del settore alimentare sprovvisti di tavoli interni per la Romatoday.it - Mala movida, Gualtieri rinnova l'ordinanza anti minimarket . Tutti i quartieri interessati Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il sindaco di Roma Robertohato fino all’11 gennaio 2026 l’o, se vogliamo, “”. Un documento che dispone la chiusura, nelle ore serali, di tutte quelle attività di vicinato del settore alimentare sprovvisti di tavoli interni per la

