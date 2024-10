Ilfoglio.it - L’Ur-lettore di Amazon

(Di sabato 26 ottobre 2024)mi consiglia libri che potrebbero piacermi. L’arrivo di questa notifica va contestualizzato nella pratica secondo cui, avendo io comprato nei giorni scorsi tre o quattro cornici, l’hub cortesemente insiste nel domandarmi se abbia bisogno di ulteriori cornici, presumendo forse che io sia stato nominato decoratore della Reggia di Caserta. Il guaio è che– nata come libreria online – trova in me un cliente ostico: oltre alle famigerate cornici, i miei acquisti più recenti sono il computer da cui vi sto scrivendo, un ceppo con una dozzina di coltelli, uno zerbino e un portachiavi, oltre all’invio della spesa a domicilio a scadenze più o meno regolari. Per quel che ne sa, potrei anche essere analfabeta (oltre che lanciatore di coltelli): mi accorgo infatti con orrore che dalla piattaforma non ho mai comprato un libro, nemmeno per partito preso bensì per puro caso.