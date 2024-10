Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Ho seguito De Zerbi al Brighton, interessante come cerca di dominare le partite»

(Di sabato 26 ottobre 2024), allenatore del Psg, in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro il Marsiglia di De. Da quanto scrive l’Equipe, “non è parso particolarmente preoccupato dal pareggio subito in Champions League contro il PSV Eindhoven (1-1) e dalla preoccupante situazione in Champions (4 punti)”. Le sue parole riportate dal quotidiano francese.: «Sento che c’è preoccupazione. Qual è il problema?» Gli ultimi risultati positivi del Monaco e del Marsiglia, rendono ancora più importante la trasferta di domani? «Onestamente no. Abbiamo già cinque punti in più rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Abbiamo iniziato ancora meglio dell’anno scorso. Monaco e OM sono su un altro livello. Riusciranno i tre club a mantenere questo livello? È bello avere questa emulazione. Buono per il campionato. Ma lo ripeto.