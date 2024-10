Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: capolavoro trionfale di Federica Brignone! Shiffrin fuori dal podio!

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 28 VITTORIE IN CARRIERA PER! Questa donna è una leggenda che cammina! Clonatela! 13.58 VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!quinta edal! 1.21 di ritardo! 13.58paga 0.73 al terzo rilevamento! 13.57 Al primo intermedioè avanti di 0.65, al secondo le restano solo 0.14! 13.57 Manca solo Mikaela(-0.40). Crediamoci! Si può fare! L’americana guadagnerà tanto nella parte alta. 13.56 DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! La neozelandese perde tutto sul piano ed è seconda a 17 centesimi da! 13.56 0.78 per Robinson al secondo, sta proprio stupendo. 13.55 Robinson ha già 0.55 di vantaggio al primo intermedio, pazzesco. 13.55 Partita la neozelandese Alice Robinson (-0.18). 13.