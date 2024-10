Liguria in allerta per maltempo: i fiumi in aumento e il rischio di alluvioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Siamo di fronte a una situazione meteorologica complessa che sta colpendo la Liguria. Le intense piogge, che si sono abbattute sulla regione nelle ultime ore, stanno aumentando il livello dei corsi d’acqua, creando forti preoccupazioni tra le autorità locali e la popolazione. L’attenzione si concentra in particolare sul torrente San Francesco a Rapallo, dove si registrano già segni di tracimazione. Le previsioni meteo non sono affatto rincuoranti e i timori relativi a potenziali alluvioni e frane sono elevati. Questo scenario necessita di un’attenta analisi, per comprendere l’impatto e le misure di precauzione da adottare. Il torrente San Francesco a Rapallo: dalla calma alla tempesta La situazione al torrente San Francesco a Rapallo è divenuta critica. Gaeta.it - Liguria in allerta per maltempo: i fiumi in aumento e il rischio di alluvioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Siamo di fronte a una situazione meteorologica complessa che sta colpendo la. Le intense piogge, che si sono abbattute sulla regione nelle ultime ore, stanno aumentando il livello dei corsi d’acqua, creando forti preoccupazioni tra le autorità locali e la popolazione. L’attenzione si concentra in particolare sul torrente San Francesco a Rapallo, dove si registrano già segni di tracimazione. Le previsioni meteo non sono affatto rincuoranti e i timori relativi a potenzialie frane sono elevati. Questo scenario necessita di un’attenta analisi, per comprendere l’impatto e le misure di precauzione da adottare. Il torrente San Francesco a Rapallo: dalla calma alla tempesta La situazione al torrente San Francesco a Rapallo è divenuta critica.

