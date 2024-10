Tpi.it - L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: trama, cast e streaming del film su Italia 1

(Di sabato 26 ottobre 2024)3 –deidelsu1 Questa sera, sabato 26 ottobre 2024, su1 in prima serata dalle 21.20 va in onda3,d’intrattenimento pensato per i più piccoli (e non solo) e diretto da Carlos Saldanha. La pellicola è la terza della serie delche ripropone gli amati protagonisti in una nuova avventura, collocando lacronologicamente parlando aldei. La saga per ora è composta da cinquee neldi questoci sono diverse new entry e fantastici doppiatori. Vediamo qual è la, il, il trailer e dove vedere in3.Ilparte da Scrat, il preistorico scoiattolo che vaga ancora alla ricerca della sua ghianda sfuggente e che s’imbatte in una scoiattolina, Scrattina. Intanto Manny ed Ellie aspettano il loro primo figlio.