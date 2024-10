Nerdpool.it - Le ragazze del Pillar 3 – Una doppia avventura lontano da Plymouth

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dal 2019, Teresa Radice e Stefano Turconi stanno portando avanti la serie Ledel, che continua a espandere il grande affresco narrativo originato sulle pagine de Il porto proibito nel 2015. Ogni volume approfondisce una o più figure femminili legate alto Post, il bordello introdotto proprio in quella prima storia. Il terzo numero, in particolare, si concentra sulla figura di Tess e porta un’interessante novità, spostando per la prima volta in questa serie l’ambientazione da Plymouth ad Algeri e Napoli. Ledel3 – Teresa Radice, Stefano Turconi; Bao Publishing Fare i conti con il passato Yasser è ad Algeri con la sua nave, la Last Chance, per avere un’udienza con il Dey che governa la zona per conto del sultano di Costantinopoli.