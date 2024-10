L’Atalanta vince e si diverte. Il Verona resta immobile (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Atalanta sale in cattedra e surclassa il Verona di Paolo Zanetti. Il match finisce 6-1 con i nerazzurri che si rilanciano in classifica all’inseguimento dei posti in Champions League. PERFETTI – Si chiude 6-1 il match tra il Verona di Paolo Zanetti e L’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Già dal fischio d’inizio L’Atalanta inizia ad amministrare bene il match, con Marten de Roon che chiude un azione perfetta. Il centrocampista delL’Atalanta aggancia un filtrante e dal limite calcia forte sul lato sinistro. Dopo appena tre minuti arriva il raddoppio delL’Atalanta con Mateo Retegui con un tiro dal limite. Al 15? arriva il tris del definitivo ko per i veronesi. Charles De Ketelaere calcia forte sotto all’incrocio dei pali sempre sulla sinistra. Alla mezz’ora arriva anche il poker di Ademola Lookman. Inter-news.it - L’Atalanta vince e si diverte. Il Verona resta immobile Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)sale in cattedra e surclassa ildi Paolo Zanetti. Il match finisce 6-1 con i nerazzurri che si rilanciano in classifica all’inseguimento dei posti in Champions League. PERFETTI – Si chiude 6-1 il match tra ildi Paolo Zanetti edi Gian Piero Gasperini. Già dal fischio d’inizioinizia ad amministrare bene il match, con Marten de Roon che chiude un azione perfetta. Il centrocampista delaggancia un filtrante e dal limite calcia forte sul lato sinistro. Dopo appena tre minuti arriva il raddoppio delcon Mateo Retegui con un tiro dal limite. Al 15? arriva il tris del definitivo ko per i veronesi. Charles De Ketelaere calcia forte sotto all’incrocio dei pali sempre sulla sinistra. Alla mezz’ora arriva anche il poker di Ademola Lookman.

