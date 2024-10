Metropolitanmagazine.it - L’amara confessione di Lily Allen: «Guadagno di più vendendo foto dei miei piedi su OnlyFans che con Spotify»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Chenon abbia peli sulla lingua è stato palese sin dall’uscita, nel 2009, del suo singolo Not Fair, sfogo senza troppi giri di parole di una ragazza nei confronti del partner, dolcissimo nella vita di tutti i giorni, ma egoista a letto. Il brano, contenuto nell’album dall’evocativo titolo It’s Not Me, It’s You (non sono io, sei tu), aveva fatto capire perfettamente di che pasta fosse fatta la cantautrice britannica, sorella di Alfie, il Theon Greyjoy di Game of Thrones. La sua proverbiale schiettezza è tornata ora a far discutere, dopo uno scambio di battute avvenuto tra la cantante e un utente di X. Argomento della discussione?. La musicista londinese ha aperto il suo profilo la scorsa estate. Nel podcast Miss Me ha spiegato come l’idea le sia venuta grazie a una ragazza che le stava facendo la pedicure.