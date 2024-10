La lite per una mancata precedenza finisce nel sangue: 40enne accoltellato alla schiena (Di sabato 26 ottobre 2024) Quella che avrebbe dovuto essere una banale lite stradale per una mancata precedenza ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il conducente 40enne di una delle due auto, nel corso di una rissa che ha coinvolto tre persone, è stato accoltellato alla schiena dall'altro conducente, un 35enne che è Parmatoday.it - La lite per una mancata precedenza finisce nel sangue: 40enne accoltellato alla schiena Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Quella che avrebbe dovuto essere una banalestradale per unaha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il conducentedi una delle due auto, nel corso di una rissa che ha coinvolto tre persone, è statodall'altro conducente, un 35enne che è

