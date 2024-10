La crisi della pesca: prove di alleanza con Spagna, Francia e Croazia per una moratoria ai limiti (Di sabato 26 ottobre 2024) Le marinerie della pesca nazionale sono in crisi. I pescatori italiani, insieme ai colleghi croati, francesi e spagnoli e al sindacato europeo dei lavoratori Etf, chiedono ai governi dei rispettivi Paesi una moratoria rispetto alle ulteriori misure tecniche e di gestione che la Commissione Ue, direttamente o attraverso la Commissione generale per la pesca nel La crisi della pesca: prove di alleanza con Spagna, Francia e Croazia per una moratoria ai limiti L'Identità . Lidentita.it - La crisi della pesca: prove di alleanza con Spagna, Francia e Croazia per una moratoria ai limiti Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le marinerienazionale sono in. Itori italiani, insieme ai colleghi croati, francesi e spagnoli e al sindacato europeo dei lavoratori Etf, chiedono ai governi dei rispettivi Paesi unarispetto alle ulteriori misure tecniche e di gestione che la Commissione Ue, direttamente o attraverso la Commissione generale per lanel Ladiconper unaaiL'Identità .

