Jimmy Sax: “Nel mio nuovo album c’è molta Italia, qui mi sento a casa” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Autore di hit mondiali come ‘No man no cry’ e ”Time’, il sassofonista Jimmy Sax ha rilasciato il nuovo album ‘Milion Miles’: dieci inediti, una cover e tanta voglia di raccontarsi attraverso la musica. Dentro c’è di tutto, dal pop all’elettronica, dal funky alla musica classica: una lavorazione complessa, di cui ha parlato nella redazione dell’Adnkronos a Roma, città che ama più di ogni altra. Non è un caso se il primo palasport della sua carriera sia stato, lo scorso maggio, il Palazzo dello Sport di Roma: Jimmy Sax in Italia è amatissimo (qui ‘No man no cry’ è stato certificato Platino e ‘Time’ è stato certificato Oro) e il musicista francese ricambia questo affetto. “Trascorro molto tempo in Italia: amo la cultura, il cibo e ovviamente sono colpito dalla musica Italiana”, ha raccontato. Nel cuore due città in particolare, Roma e Napoli. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Autore di hit mondiali come ‘No man no cry’ e ”Time’, il sassofonistaSax ha rilasciato il‘Milion Miles’: dieci inediti, una cover e tanta voglia di raccontarsi attraverso la musica. Dentro c’è di tutto, dal pop all’elettronica, dal funky alla musica classica: una lavorazione complessa, di cui ha parlato nella redazione dell’Adnkronos a Roma, città che ama più di ogni altra. Non è un caso se il primo palasport della sua carriera sia stato, lo scorso maggio, il Palazzo dello Sport di Roma:Sax inè amatissimo (qui ‘No man no cry’ è stato certificato Platino e ‘Time’ è stato certificato Oro) e il musicista francese ricambia questo affetto. “Trascorro molto tempo in: amo la cultura, il cibo e ovviamente sono colpito dalla musicana”, ha raccontato. Nel cuore due città in particolare, Roma e Napoli.

