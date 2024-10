Secoloditalia.it - Israele-Iran, le indiscrezioni sui contatti. Crosetto: “Non dovrebbe esserci un’escalation”

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’indiscrezione sul fatto cheavrebbe avvertito l’prima di attaccare; quella sul fatto che l’avrebbe fatto sapere ache non replicherà. E, ancora, la portata dell’operazione, che a differenza di quanto era stato paventato non ha interessato siti nucleari o petroliferi, e i commenti degli osservatori, in cui gli appelli alla de-escalation sembrano caricarsi di una nuova speranza. O, per lo meno, scaricarsi di ulteriori preoccupazioni. Con il “raid di precisione contro obiettivi militari” lanciato la notte scorsa dacontro l’sembra essersi chiuso, almeno per il momento, il ciclo di escalation esploso dopo l’attacco di Teheran del primo ottobre.