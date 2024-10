Lanazione.it - In ricordo di Mancini. L’incontro di oggi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una giornata di studio dedicata a Girolamo. L’iniziativa, organizzata per ricordare l’erudito, storico, letterato ed economista cortonese ad un secolo dalla sua scomparsa, è in programmaalle ore 16 nella sala medicea di palazzo Casali. È organizzata dall’Accademia Etrusca in collaborazione con il Comune e la Banca Popolare di Cortona e intende ricordare le tante iniziative intraprese da Girolamoin campo culturale, politico, sociale, a favore della Città e del suo territorio. Per l’occasione l’Accademia Etrusca ha dedicato il suo Annuario 2024, un volume di oltre 200 pagine pubblicato dall’editore Olschki di Firenze, interamente al