Il Napoli di corto muso: dipinti come avversari (se non nemici), Conte e Allegri si ritrovano dalla stessa parte Mettiamo da parte gli esteti. Lo abbiamo scritto: se ne facciano una ragione. E mettiamo da parte anche i tifosi del Napoli che soffrono la juventinità di Conte. Amen. Parliamo di calcio. Il Napoli ha vinto la sua quarta partita di fila, la seconda consecutiva per 1-0. Di corto muso, come si dice ormai da mitologica frase di Massimiliano Allegri in una memorabile conferenza stampa. Fece l'esempio dell'ippica: vinci anche se vinci in fotografia, corto muso. E al Nord, giù al Nord, questo modo di vincere le partite impressiona. Quelli che vincono, che sono più abituati a vincere, non confondono la poesia col risultato. Anche se, soprattutto, nella Milano rossonera, il bel calcio lo hanno visto. L'1-0 al Nord è sinonimo di solidità .

