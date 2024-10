I resti di una villa romana trovati nel casertano (Di sabato 26 ottobre 2024) A Cancello ed Arnone gli scavi per un nuovo impianto Enel Green Power hanno portatoalla luce una villa romana. L’archeologia preventiva restituisce un tassello di storia nel casertano: le indagini, condotte con la direzione scientifica della SABAP (Soprintendenza archeologica belle arti e Casertanews.it - I resti di una villa romana trovati nel casertano Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A Cancello ed Arnone gli scavi per un nuovo impianto Enel Green Power hanno portatoalla luce una. L’archeologia preventivatuisce un tassello di storia nel: le indagini, condotte con la direzione scientifica della SABAP (Soprintendenza archeologica belle arti e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spopola anche la villa romana sotto al condominio - Era una villa romana di epoca imperiale costruita fuori le mura, di almeno 20 stanze, con pavimenti a mosaico o in opus spicatum (mattoncini a spina di pesce), con affreschi alle pareti di stile pompeiano e un efficiente acquedotto che portava ... (Ilrestodelcarlino.it)

Ecco i colori della Villa Romana di Positano - presto nuovi scavi - La Villa Romana di Positano non smette di sorprendere. Nonostante gli anni di lavoro e restauro, una parte significativa del sito, circa 200 metri quadrati, rimane ancora da esplorare. Questo significa che nuovi tesori artistici e storici ... (Ilfogliettone.it)

9^ giornata rsu e delegati Cisl Scuola a Bari mercoledì 4 settembre - ore 9 : 00 a villa Romanazzi Carducci - “In prima persona al plurale” è lo slogan scelto per la 9^ Giornata Nazionale RSU e Delegati CISL Scuola, il tradizionale appuntamento che segna la ripresa delle attività sindacali a livello di istituto nel nuovo anno scolastico. A Bari mercoledì ... (Baritoday.it)

San Gimignano - scoperta cantina vinaria di 1.800 anni fa in una villa romana - Una scoperta straordinaria ha caratterizzato la 17esima campagna di scavi presso la villa romana di Aiano, situata nel territorio di San Gimignano, in provincia di Siena. Questo rinvenimento eccezionale ha portato alla luce una cantina vinaria per ... (Ilgiornaleditalia.it)