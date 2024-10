Metropolitanmagazine.it - I fischi e gli insulti omofobi durante la proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa” sono un desolante specchio dei nostri tempi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mala tempora currunt è una nota espressione latina, ed è perfetta per descrivere quanto accaduto giovedì mattina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero,l’anteprima nazionale de Ildai, film tratto dal romanzo autobiografico di Teresa Manes, la delegazione studentesca presente in sala ha dato il peggio di sé. Ad assistere allac’erano oltre settecento ragazzi tra i quindici e i diciassette anni, selezionati tra le scuole della capitale. Quella che, però, avrebbe dovuto essere un’occasione di riflessione e dialogo (la pellicola si basa su fatti realmente accaduti), si è trasformata in caos puro. Dalla platea, per tutta la durata del lungometraggio, siuditie orrori di ogni sorta, da «Gay di merda» a «Ma questo quando s’ammazza?». La testimonianza di un’insegnante riporta quanto sia stato «aberrante sentire certe cose.