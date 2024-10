Ilfattoquotidiano.it - I coloni al raduno estremista con i ministri Smotrich e Ben Gvir: “Ci insedieremo a Gaza, gli arabi hanno perso il diritto di viverci”

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Prepariamoci ad un re-insediamento di“: questo il titolo della conferenza che si è tenuta all’inizio della settimana in Israele, organizzata dall’associazione Nahala che da decenni promuove e incentiva lo sviluppo die nei territori palestinesi occupati. Il giornale +972 Magazine ha partecipato all’evento e raccolto diverse testimonianze. Ed è proprio sulla base delle competenze acquisite negli anni, che la leader dell’associazione che ha promosso l’evento, Daniella Weiss – nota colona-, vuole puntare per costruirne di nuovi, questa volta a. Star del panel principale, Weiss ha esordito così durante uno dei discorsi fatti in apertura: “Il 7 ottobre ha cambiato la storia. Come risultato del brutale massacro, gliildi essere qui. Il nostro obiettivo è stabilire insediamenti in tutta la Striscia di, da nord a sud”.