“Ho paura a tornare al Grande Fratello”, Lorenzo e Shaila: il confronto prima del rientro – VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) Amore e paura tra Shaila e Lorenzo: il ritorno in Italia metterà alla prova il loro legame? L'articolo “Ho paura a tornare al Grande Fratello”, Lorenzo e Shaila: il confronto prima del rientro – VIDEO proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - “Ho paura a tornare al Grande Fratello”, Lorenzo e Shaila: il confronto prima del rientro – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Amore etra: il ritorno in Italia metterà alla prova il loro legame? L'articolo “Hoal”,: ildelproviene da Blog Tivvù.

Shaila Gatta e l’intimità con Lorenzo Spolverato : “Il mio corpo chiama - ho paura a tornare nel GF italiano” - Shaila Gatta ha paura del ritorno in Italia. Mette in conto che alcuni concorrente del Grande Fratello possano non comprendere l'improvvisa passione tra lei e Lorenzo Spolverato: "Quando ti piace veramente una persona delle cose non le puoi ... (Fanpage.it)

Shaila - la confessione al Gran Hermano : “Se sono innamorata di Lorenzo? Non lo so ma non ho più paura” - Shaila Gatta è arrivata al Gran Hermano insieme a Lorenzo Spolverato: i due inquilini trascorreranno una settimana tra le mura della casa di Madrid, nello scambio di concorrenti tra i due reality, che ha portato Maica Benedicto a varcare la porta ... (Metropolitanmagazine.it)

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato al Gran Hermano : "Tra me e Shaila c'è feeling ma abbiamo paura" - Durante la notte, dopo la diretta del Gran Hermano, i protagonisti della casa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si sono lasciati andare a confidenze con i loro coinquilini spagnoli. (Comingsoon.it)

“Squalifica immediata - ci fa paura”. Grande Fratello - è caos su Lorenzo : “Non si può ignorare” - Rabbia e preoccupazione del pubblico del Grande Fratello nei confronti di Lorenzo Spolverato. Chiesta l’immediata squalifica dal reality show, alla luce di quanto fatto dal giovane nelle ultime ore, al termine della diretta del 3 ottobre. Stava ... (Caffeinamagazine.it)