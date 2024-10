Gettano un paracarro nel Musestre, il sindaco ai vandali: «Costituitevi» (Di sabato 26 ottobre 2024) Un paracarro in cemento gettato per noia nelle acque del fiume Musestre a Roncade: l'ennesimo atto vandalico nella Marca è stato messo a segno in questi giorni da un gruppo di giovani immortalati dalle telecamere del parco. Una bravata che il sindaco Marco Donadel ha voluto denunciare Trevisotoday.it - Gettano un paracarro nel Musestre, il sindaco ai vandali: «Costituitevi» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unin cemento gettato per noia nelle acque del fiumea Roncade: l'ennesimo attoco nella Marca è stato messo a segno in questi giorni da un gruppo di giovani immortalati dalle telecamere del parco. Una bravata che ilMarco Donadel ha voluto denunciare

