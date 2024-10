Inter-news.it - Gasperini polemizza: «In Champions League gioco mai fermo. Qua fischi e…»

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’Atalanta ha battuto con il risultato di 6-1 il Verona giocando un calcio spettacolare al Gewiss Stadium. Gian Pierosu Sky Sport fa una polemica importante sull’Italia e la differenza con l’Europa. POLEMICA – L’Atalanta ha passeggiato sul Verona segnando sei gol al Gewiss Stadium. In settimana ha giocato anche in Europa, non vincendo però contro il Celtic in casa. Gian Pieroha fatto comunque una polemica a riguardo: «Ilinnon è mai. Qua ci sono troppe interruzioni,e simulazioni. Anche le simulazioni in Europa non ci sono. Il limite non riguarda gli arbitri, ma i giocatori e il nostro sistema di. A a parer mio questo è il danno più grande che abbiamo in questo momento. Non penso che sia una questione di tempo effettivo, perché con tutte le interruzioni la partita durerebbe due ore e mezza.