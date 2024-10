Gaeta / Littorina e piazzale ex stazione, la mobilitazione di Azione con l’appello di Guido Milana (Di sabato 26 ottobre 2024) Gaeta – Guido Milana, componente della direzione nazionale di Azione, ha deciso di lanciare un appello alla comunità di Gaeta per promuovere “una nuova politica, focalizzata sul bene comune e sulla collaborAzione”. Quello del parlamentare del partito di Carlo Calenda e un invito ricco di significati alla vigilia del sopralluogo che effettuerà la deputata di L'articolo Gaeta / Littorina e piazzale ex stAzione, la mobilitAzione di Azione con l’appello di Guido Milana Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Littorina e piazzale ex stazione, la mobilitazione di Azione con l’appello di Guido Milana Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 26 ottobre 2024), componente della direzione nazionale di, ha deciso di lanciare un appello alla comunità diper promuovere “una nuova politica, focalizzata sul bene comune e sulla collabor”. Quello del parlamentare del partito di Carlo Calenda e un invito ricco di significati alla vigilia del sopralluogo che effettuerà la deputata di L'articoloex, ladicondiTemporeale Quotidiano.

