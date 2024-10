Furto nel locale dove lavorano ragazzi disabili a Trani. La rabbia: “Hanno rubato anche le mance” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Furto ai danni de 'La locanda del giullare', ristorante in Salento della cooperativa Promozione sociale e solidarietà dove lavorano 12 ragazzi con disabilità. "Troppi i danni, soprattutto morali", dice Cinzia Angarano, rappresentante legale dell'associazione. Fanpage.it - Furto nel locale dove lavorano ragazzi disabili a Trani. La rabbia: “Hanno rubato anche le mance” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilai danni de 'La locanda del giullare', ristorante in Salento della cooperativa Promozione sociale e solidarietà12contà. "Troppi i danni, soprattutto morali", dice Cinzia Angarano, rappresentante legale dell'associazione.

