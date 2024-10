Furti dalle banche dati, 60 indagati: migliaia le informazioni prelevate. Melillo: «Mercato gigantesco» (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono sessanta, da quanto si è saputo, gli indagati nell'inchiesta della Dda di Milano e della Dna sul presunto «confezionamento» di dossier attraverso l'acquisizione Ilgazzettino.it - Furti dalle banche dati, 60 indagati: migliaia le informazioni prelevate. Melillo: «Mercato gigantesco» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono sessanta, da quanto si è saputo, glinell'inchiesta della Dda di Milano e della Dna sul presunto «confezionamento» di dossier attraverso l'acquisizione

