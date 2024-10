Festa Roma: in ‘Hey Joe’ la poesia e il dramma della Napoli post bellica (Di sabato 26 ottobre 2024) «Il film nasce quando Maurizio Braucci mi ha raccontato la storia di questo soldato americano che tornava in Italia per riprendersi il figlio. Mi sono innamorato perché ho sentito che si poteva raccontare una relazione tra padre e figlio, e una relazione con la grande Storia, tra l’Italia e Stati Uniti, tra vecchio mondo e nuovo mondo. E dava la possibilità di mostrare il Napoli come una città di frontiera, un confine tra un mondo e un altro». Così il regista Claudio Giovannesi presenta alla Festa del Cinema di Roma la nascita di ‘Hey Joe’, pellicola nella quale dirige James Franco e il giovane Francesco Di Napoli . Nella città partenopea, nel 1944 le ragazze chiamavano i militari americani appena sbarcati ‘Hey, Joe!’. Qui Dean incontra Lucia e s’innamora di lei, ma poi è costretto a partire. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) «Il film nasce quando Maurizio Braucci mi ha raccontato la storia di questo soldato americano che tornava in Italia per riprendersi il figlio. Mi sono innamorato perché ho sentito che si poteva raccontare una relazione tra padre e figlio, e una relazione con la grande Storia, tra l’Italia e Stati Uniti, tra vecchio mondo e nuovo mondo. E dava la possibilità di mostrare ilcome una città di frontiera, un confine tra un mondo e un altro». Così il regista Claudio Giovannesi presenta alladel Cinema dila nascita di, pellicola nella quale dirige James Franco e il giovane Francesco Di. Nella città partenopea, nel 1944 le ragazze chiamavano i militari americani appena sbarcati, Joe!’. Qui Dean incontra Lucia e s’innamora di lei, ma poi è costretto a partire.

