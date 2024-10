Elezioni in Liguria: sfida Bucci-Orlando. Senza esclusione di colpi (Di sabato 26 ottobre 2024) Elezioni in Liguria, domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Andrea Orlando (centrosinistra Senza renziani) con Marco Bucci (centrodestra unito). Una sfida in apparenza locale, ma con grande respiro nazionale: non solo per l'importanza strategica di Genova e del suo porto, ma anche perchè, dopo i sondaggi che danno il governo Meloni in ascesa nel gradimento nazionale, Pd e sinistra tentano il colpo per far male proprio all'inquilina di Palazzo Chigi L'articolo Elezioni in Liguria: sfida Bucci-Orlando. Senza esclusione di colpi proviene da Firenze Post. .com - Elezioni in Liguria: sfida Bucci-Orlando. Senza esclusione di colpi Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024)in, domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Andrea(centrosinistrarenziani) con Marco(centrodestra unito). Unain apparenza locale, ma con grande respiro nazionale: non solo per l'importanza strategica di Genova e del suo porto, ma anche perchè, dopo i sondaggi che danno il governo Meloni in ascesa nel gradimento nazionale, Pd e sinistra tentano il colpo per far male proprio all'inquilina di Palazzo Chigi L'articoloindiproviene da Firenze Post.

