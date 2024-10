Ecccezionale Brignone: vince in rimonta il primo gigante a Soelden (Di sabato 26 ottobre 2024) Comincia sotto i migliori auspici la stagione femminile dello sci azzurro: Federica Brignone trionfa in rimonta a Soelden chiudendo il gigante in prima posizione Ilgiornale.it - Ecccezionale Brignone: vince in rimonta il primo gigante a Soelden Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Comincia sotto i migliori auspici la stagione femminile dello sci azzurro: Federicatrionfa inchiudendo ilin prima posizione

Sci: gigante di Soelden, vince Federica Brignone - Trionfo n.28 per l'azzurra Federica Brignone che in 2'16"06 ha vinto lo slalom gigante di Coppa del mondo a Soelden. Seconda in 2'16"22 la neozelandese Alice Robinson e terza a sorpresa la giovane ... (rainews.it)

Brignone infinita! Rimonta spaziale a Soelden. Crolla Shiffrin: dal primo al quinto posto - Terza dopo la prima manche, Fede doma il Rettenbach e si lascia alle spalle Robinson e Scheib: è il successo numero 28 in carriera. Bassino tredicesima ... (gazzetta.it)

