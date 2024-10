Thesocialpost.it - Donna trovata morta davanti la tomba di famiglia, aveva la testa in una busta di plastica

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Chieti: Giuliana Leccese, unadi 75 anni, è statasenza vita, riversa a terra,alladinel locale cimitero. La situazione è particolarmente inquietante, poiché la vittima avrebbe avuto laavvolta in unadi.Leggi anche: Sara Centelleghe uccisa a coltellate: arrestato un vicino Le indagini Le circostanze del decesso sono ancora poco chiare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. La zona è stata transennata, mentre i familiari della signora Leccese si sono radunati, visibilmente scossi dalla tragedia. Presenti anche il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, per esprimere la propria vicinanza alla comunità in questo momento difficile.