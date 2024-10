Cosa vedere a Washington: viaggio nella capitale USA prima delle elezioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Il countdown è cominciato: gli occhi del mondo sono puntati tutti qui, sulla città del potere che aspetta il 5 novembre. Alla vigilia del voto più cruciale, siamo andati a «D.C.» dove tutto è una foresta di simboli e carte diverse che raccontano ciascuno di noi Vanityfair.it - Cosa vedere a Washington: viaggio nella capitale USA prima delle elezioni Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il countdown è cominciato: gli occhi del mondo sono puntati tutti qui, sulla città del potere che aspetta il 5 novembre. Alla vigilia del voto più cruciale, siamo andati a «D.C.» dove tutto è una foresta di simboli e carte diverse che raccontano ciascuno di noi

