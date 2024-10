Corteo per la pace a Milano, un migliaio sotto la pioggia (Di sabato 26 ottobre 2024) “Fuori l’Italia dalla guerra, stop al genocidio“. Recita così lo striscione in testa al Corteo riunito nella piazza davanti alla Stazione Centrale di Milano, piazza Duca d’Aosta, per la manifestazione per la pace promossa a livello nazionale dalle reti Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, Assisi pace Giusta, Sbilanciamoci. Un migliaio le persone in piazza a Milano, sotto una pioggia scrosciante. Sette le città italiane coinvolte nella mobilitazione. Lapresse.it - Corteo per la pace a Milano, un migliaio sotto la pioggia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Fuori l’Italia dalla guerra, stop al genocidio“. Recita così lo striscione in testa alriunito nella piazza davanti alla Stazione Centrale di, piazza Duca d’Aosta, per la manifestazione per lapromossa a livello nazionale dalle reti Europe for Peace, Rete italianae Disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della, AssisiGiusta, Sbilanciamoci. Unle persone in piazza aunascrosciante. Sette le città italiane coinvolte nella mobilitazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Firenze la marcia della pace : il corteo attraversa la città - “Fermiamo le guerre ora” - Firenze, 26 ottobre 2024 – Partita da piazza Santa Maria Novella a Firenze la manifestazione per la pace: in corteo alcune migliaia di persone che percorreranno le via del centro fino a Santa Croce. In piazza molte bandiere della pace, ma anche i ... (Lanazione.it)

Pace - a Roma il corteo “fermiamo le guerre” - A Roma il corteo per le vie della Capitale per chiedere la fine delle guerre. Da Porta San Paolo (Piramide) al Colosseo, la manifestazione – che vede la partecipazione, fra gli altri, del segretario generale della Cgil Landini – è stata indetta in ... (Lapresse.it)

Corteo per la pace a Milano : in mille sotto la pioggia - Ha preso il via nel primo pomeriggio a Milano la manifestazione pacifista promossa da Europe for Peace - Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci, La Via Maestra e a cui hanno ... (Ilgiorno.it)

Corteo per la pace a Bari : cittadini in marcia contro le guerre e per un futuro di speranza - Facebook WhatsApp Twitter Migliaia di bari, cittadini di Bari, si sono riuniti in piazza Massari per partecipare a un’importante manifestazione nel contesto della mobilitazione nazionale per la pace. Questo evento, che ha coinvolto altre sei ... (Gaeta.it)